Healthy Mind : la réalité virtuelle pour réduire la douleur «

A Laval les passionnés d'informatique et d'images 3D ont rendez-vous au salon "Laval Virtual". Plus de 200 entreprises présentent leurs travaux. L'un des terrains sur lesquels on n'attend pas l'image virtuelle c'est à l'hôpital, pour réduire la douleur. Une jeune startup de Strasbourg, "Healthy Mind" propose un logiciel testé dans plusieurs hôpitaux français. Un reportage de Jean-Michel de Cazes et Mickaël Chaillou.