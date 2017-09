Hubert Germain, l'un des 11 derniers compagnons de la libération «

Il ne reste plus que 11 Compagnons de la Libération, l'ordre mythique créé par le général de Gaulle. Hubert Germain, 97 ans, en fait partie et entend bien préserver la mémoire de leur combat. En 1944, ils furent 1.038 à être décorés de la Croix de la Libération. Parmi eux : Winston Churchill, Jean Moulin et André Malraux. Souvenirs d'un combattant.