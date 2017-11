Hulot propose un repas végétarien par semaine à la cantine «

C'est une proposition de Nicolas Hulot faite dans une interview donnée à L'Obs en kiosque ce jeudi. Le ministre de la Transition écologique et solidaire propose que une fois par semaine, on serve un repas végétarien dans les cantines scolaires de France. Qu'en pensent élus locaux et parents d'élèves? Reportage dans une commune de 8500 habitants entre Nantes et Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Reportage Mickaël Chaillou et Jean-Michel Decazes.