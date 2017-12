"Il faut désengorger le système d'hébergement d'urgence" selon Véronique Fayet, présidente du Secours catholique «

La présidente du Secours catholique Véronique Fayet était l'invitée du "Grand Rendez-vous" dimanche 24 décembre sur CNEWS. Elle a expliqué que le système d'hébergement d'urgence était mal organisé, et qu'il fallait que ceux en attente d'un logement puissent le recevoir le plus vite possible. Et pour cela, il faut aller chercher les propriétaires de logements vides.