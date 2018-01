Il traverse la France en fauteuil pour sauver son entreprise «

Edouard Detrez jeune patron du Fauteuil Roulant Français (seul acteur français sur le marché du fauteuil actif et sport), se lance dans "la traversée de l'espoir" qui va le conduire entre le 4 et le 24 janvier, de Lectoure, siège de sa petite entreprise, jusqu'à Paris. Au terme de ce défi physique et mental, après avoir traversé neuf départements en 17 étapes, Edouard va tout faire pour rencontrer Emmanuel Macron. Il y a urgence, l?entreprise est en danger. La société stagne dangereusement faute des lourds investissements (publics, privés) que nécessite un projet aussi porteur. 650 000 personnes sont sur fauteuil en France et chaque année 5 000 besoins nouveaux apparaissent.