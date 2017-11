Illumination des Champs-Elysées «

Anne Hidalgo a inauguré hier soir les illuminations de Noël sur les Champs-Elysées. Mais en même temps, la guerre continue avec Marcel Campion, propriétaire de la grande roue. Récit de cette soirée avec Anne Maquignon.

Le décompte et l’appui sur le bouton pour allumer le million d’ampoules sur les 400 arbres de l’avenue des Champs-Elysées. Comme tous les ans, Anne Hidalgo a inauguré le dispositif lumineux installé pour les fêtes, entourée cette fois-ci de l’actrice franco-américaine Lily Rose Depp. Mais lorsqu’une pluie de confettis envahit la scène, des fumigènes sont allumés à quelques mètres de là… Une centaine de forains et de manifestants sont venus protester contre la suppression du marché de Noël sur les Champs-Elysées. Et quand la plus belle avenue du monde s’illumine doucement, la célèbre grande roue elle s’arrête. Une signe de protestation alors que les élus parisiens ont aussi décidé de ne pas la renouveler l’an prochain.