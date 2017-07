Ils traquent les déchets sauvages abandonnés en forêt «

Ce sont des marques d'incivilité qui se remarquent de plus en plus en forêt. Au printemps et en été certains n'hésitent pas à jeter leur déchets de travaux, mais aussi en pleine forêt... discrétion... ni vu ni connu et surtout se soustraire aux déchetteries. Des agents de l'ONF en ont plus qu assez de ramasser tous ces déchets qui défigurent leur environnement de travail Résultat : ils ont trouvé la parade en surveillant la foret grâce à des pièges photographiques pour prendre sur le fait les fautifs.