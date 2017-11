Inauguration du Hartmannswillerkopf «

Le président Emmanuel Marcon et son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier ont inauguré de vendredi 10 novembre Hartmannswillerkopf. Ce nouvel Historial franco-allemand est situé sur un des lieux des plus sanglants de la Première Guerre mondiale, sur les hauteurs de Wattwiller, en Alsace : 20 000 soldats sont morts au combat sur cette « montagne mangeuse d?hommes » entre 1914 et 1916. La construction d?un mémorial franco-allemand est une première ainsi qu?un symbole fort de la réconciliation des deux pays.