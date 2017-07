Incendies : "La situation est encore intense", explique Edouard Philippe «

Le Premier ministre Edouard Philippe a indiqué mercredi soir à Bormes-les-Mimosas que la situation, sur le front des incendies dans le sud-est de la France restait "intense" mais "s'améliorait".

"La situation est encore intense si on regarde le nombre de feux en cours dans la région, elle s'améliore mais je reste prudent car il y aura encore des départs de feu demain", a dit M. Philippe après avoir survolé, accompagné du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, les collines en feu à Bormes-les-Mimosas (Var).

"La situation dans les Alpes-Maritimes semble maîtrisée, la situation s'est améliorée dans les Bouches-du-Rhône mais il reste trois feux actifs dans le département du Var", a poursuivi le Premier ministre lors d'un point de presse.

"Une enquête judiciaire entamée"

"Sur chacun des feux il y a plus de 500 pompiers engagés", a-t-il précisé. "A Bormes" il y a eu "plus de 500 largages" et une "utilisation des moyens humains intense".

Sur l'origine des incendies, M. Philippe a indiqué qu'une "enquête judiciaire a été entamée". "Il y aura une enquête qui permettra de savoir et d'identifier les raisons du départ des feux", a-t-il souligné.