Incidents lors de la manifestation à Paris «

Des jeunes cagoulés se sont livrés jeudi à des dégradations et ont lancé des projectiles sur les policiers, qui ont répliqué en usant d'un canon à eau et de gaz lacrymogènes, durant la manifestation des cheminots à Paris. Sur le parcours de cette manifestation partie de la gare de l'Est, des jeunes ont brisé la vitrine d'une agence de l'assureur AXA dans le XIe arrondissement. Selon la préfecture de police, un véhicule a été incendié dans le même secteur.