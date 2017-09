Irma : Gérard Collomb fait le point sur les dégâts «

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a indiqué jeudi que de nombreux renforts humains et matériels, dont un avion et des gendarmes mobiles, étaient en route pour les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ravagées par l'ouragan Irma. "Nous sommes passés de la phase de sidération à la phase d'action", a déclaré le ministre lors d'un point presse, indiquant qu'un poste central de logistique avait été installé en Guadeloupe, d'où les secours mettront "1h15-1h30 d'hélicoptère" pour rallier les deux îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.