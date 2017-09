Irma : la marine nationale en route vers les Antilles dévastées «

Alors que les îles de Saint Martin et de Saint-Barthélémy se remettent avec difficulté de l'ouragan Irma, les forces militaires de la Marine appareillent ce mardi de Toulon, à bord du Bâtiment de Projection et de Commandement Tonnerre pour porter assistance aux nombreuses victimes de l'ouragan. Avec ses 200 mètres de long, c'est l'un des plus gros navires de la Marine Nationale. Reportage de Laure Parra et récit de Kouamé N'dri.