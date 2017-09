Irma : Macron évoque un "bilan dur et cruel" à venir, avec des "victimes" «

Le président de la République Emmanuel Macron a estimé mercredi 6 septembre que le bilan du passage du cyclone Irma "sera dur et cruel", ajoutant que "nous aurons des victimes à déplorer", à Saint-Martin et Saint-Barthélémy. Le ministère des Outre-mer a évoqué quelques minutes plus tard "au moins deux morts et deux blessés graves".

"Il est trop tôt pour faire un bilan chiffré. Je peux d'ores et déjà vous dire que ce bilan sera dur et cruel, nous aurons à déplorer des victimes", a déclaré le chef de l'Etat, visage grave après une visite à la cellule de crise activée au ministère de l'Intérieur. "Et les dégâts matériels sur les deux îles sont considérables", a ajouté le président, entouré du Premier ministre Edouard Philippe et du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.

Le Président Emmanuel Macron a annoncé mercredi soir qu'un "plan national de reconstruction serait déployé le plus rapidement possible" à Saint-Barthélémy et Saint-Martin, les deux îles dévastées par l'ouragan Irma. Pour le financer, "un fonds d'urgence sera mis en place", a précisé le chef de l'Etat après une visite à la cellule de crise activée au ministère de l'Intérieur, ajoutant que les services de l'Etat étaient "pleinement mobilisés pour assurer les besoins du quotidien et soigner les blessés".

Selon le ministère des Outre-mer : "Au moins deux morts et deux blessés graves" à St Barth et St Martin sont à déplorer.