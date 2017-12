Jérusalem : l'ONU condamne la décision américaine «

L'Assemblée générale de l'ONU a adopté jeudi à une large majorité une résolution condamnant la reconnaissance par Washington de Jérusalem comme capitale d'Israël.

Sur les 193 pays membres, 128 ont voté pour cette résolution et 9 contre, 35 pays décidant de s'abstenir lors d'un scrutin que Donald Trump avait promis de scruter de près, menaçant de représailles financières ceux qui soutiendraient le texte.

Dans le détail, le Honduras, le Guatemala, Israël, les îles Marshall, la Micronésie, Palau, le Togo et bien sûr les Etats-Unis ont voté contre.

A noter que l'Argentine, l'Australie, le Benin, la Bosnie, le Cameroun, le Canada, le Mexique et des pays de l'UE comme la Croatie, la Hongrie, la Lettonie, la Pologne, la République Tchèque, la Roumanie se sont abstenus.

Suite à ce vote, les Palestiniens se sont félicité du soutien international. "Cette décision réaffirme que la juste cause des Palestiniens bénéficie du soutien du droit international (...) Nous allons poursuivre nos efforts à l'ONU et dans d'autres forums internationaux pour mettre fin à l'occupation (israélienne) et créer un État palestinien avec comme capitale Jérusalem-Est", a affirmé le porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas.