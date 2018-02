JO 2018 : Julia Pereira de Sousa en argent en snowboardcross «

Julia Pereira de Sousa, 16 ans, a décroché vendredi la médaille d'argent du snowboardcross et rapporte à la France sa septième breloque aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Le titre a été remporté par l'Italienne Michela Moioli, leader de la Coupe du monde, tandis que la Tchèque Eva Samkova, championne olympique à Sotchi il y a quatre ans, a pris le bronze. Alors que les Bleues pouvaient légitimement rêver d'un triplé, c'est finalement la plus jeune et celle qu'on attendait le moins qui s'en est le mieux sortie. Julia Pereira de Sousa n'avait pourtant obtenu que le 18e temps de la première manche et avait dû disputer un deuxième "run" qualificatif pour se hisser en quart de finale, avant de négocier parfaitement son quart et sa demi-finale. L'autre Française en lice en finale, Chloé Trespeuch, médaillée de bronze à Sotchi et vice-championne du monde, a terminé cinquième après avoir chuté à quelques centimètres de la ligne d'arrivée. Les deux autres Françaises, Charlotte Bankes et Nelly Moenne-Loccoz, avaient été éliminées en demi-finale.