JO 2018 : la France médaille d'or du relais mixte en biathlon «

​La France a remporté 3 médailles aujourd’hui aux Jeux olympiques de PyeongChang. Elle remporte la médaille d'or du relais mixte en biathlon grâce à un exceptionnel Martin Fourcade.

La troisième médaille française est venue du biathlon. La France a terminéen tête du relais mixte. Marie Dorin, Anaïs Bescond, Martin Fourcade et Simon Desthieux ont permis à la France de décrocher sa 13ème médaille, une médaille d'or. Martin Fourcade devient ainsi l'athlète français le plus titré aux Jeux olympiques.

La 11ème médaille française a été gagnée par Marie Martinod, qui a remporté la médaille d'argent du ski halfpipe. La Française de 33 ans a signé son meilleur run au 2e passage (92,60) pour terminer derrière la Canadienne Cassie Sharpe (95,80), médaillée d'or, et devant l'Américaine Brita Sigourney (91,60), en bronze. Revenue en 2011 après plusieurs années à la retraite pour vivre les Jeux (le ski halfpipe a fait son entrée aux JO à Sotchi), Martinod ne s'est plus arrêtée depuis. 2017 a même été sa grande année avec un globe de cristal, une médaille d'or aux X Games et de l'argent aux Mondiaux.

Un peu plus tard, la deuxième médaille française de la journée, 12ème de ces jeux est venue des patineurs Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron. Ils ont remporté l'argent en danse sur glace. Les Français n'ont pas réussi à rattraper leur retard sur les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir, qui ont décroché l'or et un nouveau record du monde (206,07 points). Les Américains Maia et Alex Shibutani complètent le podium avec la médaille de bronze.