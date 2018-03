Johnny n'était pas manipulé, d'après l'avocat de Laeticia «

Le rockeur Johnny Hallyday n'était pas "manipulé" et a "pris toutes les décisions concernant sa succession avec toutes ses facultés mentales et son libre-arbitre", a affirmé jeudi l'avocat de sa veuve, intervenant dans l'âpre bataille juridique autour de son héritage. Me Ardavan Amir-Aslani "ne laissera jamais dire que son défunt client ait pu être une personne manipulée et prendra toutes les mesures nécessaires pour faire respecter la dignité de sa mémoire", a-t-il fait savoir dans un communiqué transmis jeudi soir à l'AFP.