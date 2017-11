Journalistes français ex-otages en Syrie : Mehdi Nemmouche mis en examen «

Principal suspect dans l'affaire de la tuerie du Musée juif de Bruxelles, Mehdi Nemmouche a été mis en examen pour l'enlèvement et la séquestration des quatre journalistes français otages en Syrie en 2013-2014.

Mehdi Nemmouche, auteur présumé de la tuerie du Musée juif à Bruxelles, soupçonné d'avoir été un des geôliers des quatre journalistes français otages en Syrie en 2013-2014, a été mis en examen ce mercredi à Paris, a-t-on appris auprès de son avocat.

Transféré de Belgique dans la matinée, Mehdi Nemmouche a été mis en examen pour "enlèvement et séquestration en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste", a déclaré Me Francis Vuillemin, précisant que le jihadiste ne s'était pas exprimé. Les quatre ex-otages Didier François, Pierre Torrès, Edouard Elias et Nicolas Hénin l'avaient identifié comme l'un de leurs geôliers.