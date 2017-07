Avec la chaleur qui revient, nombre de Parisiens aimeraient bien se rafraîchir et pourquoi pas piquer une petite tête dans la Seine. Mais la baignade est strictement interdite pour des raisons sanitaires et de sécurité. Cependant, dès la mi-juilllet, la baignade sera possible en milieu naturel, dans le bassin de La Villette. Explications avec Viviane Hervier.