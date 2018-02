La CGT annonce une "manifestation nationale" des cheminots le 22 mars «

Philippe Martinez, leader de la CGT, a annoncé vendredi une "manifestation nationale" des cheminots le 22 mars, pour défendre notamment leur "statut", remis en cause par un rapport remis jeudi au gouvernement. "Les cheminots font une manifestation nationale le 22 mars et, forcément, les cheminots défendront le service public, leur emploi et leur statut", a déclaré M. Martinez sur France Inter. Ils "ne laisseront pas casser leur outil de travail", a-t-il prévenu au lendemain de la remise du rapport Spinetta.