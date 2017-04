La chartreuse de Neuville en pleine renovation «

C'est l'un des plus grands monuments historique du nord de la France : la chartreuse de Neuville dans le Pas-de-Calais. Tour à tour monastère, phalanstère d'artistes ou hôpital, le lieu est aujourd'hui en pleine rénovation. Un chantier de 14 000 mètres carré pour transformer cette bâtisse en centre culturel d'innovation sociétal et artistique. Reportage sur place, Damien Deparnay et Sebastien Boey.