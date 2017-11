C’est le rendez-vous des idées et du savoir : CNEWS est partenaire de la Cité de la Réussite 2017. Grands patrons, décideurs, politiques 150 personnalités se réunissent dans le site prestigieux de la Sorbonne pour transmettre, débattre et échanger. CNEWS vous fait vivre cet événement avec des entretiens exclusifs tout au long du week-end, samedi 18 et dimanche 19 novembre.