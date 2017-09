Cueillir soi-même ses propres légumes, une tendance qui séduit de plus en plus de Français. En Île-de-France, si les fermes qui proposent ce service sont peu nombreuses, elles font le plein d'apprentis-cueilleurs. Gage de qualité, circuit court et prix abordables, l'auto-cueillette a de beaux jours devant elle.