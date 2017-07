C'est la plus grande dune d'Europe. Et elle grandit encore! La dune du Pilat, au sud du bassin d'Arcachon, est mesurée par un comité de chercheurs chaque année. Verdict de 2017 : la haute dame vient de prendre 1m30 en moins d'un an! C'est l'une des stars du tourisme dans le sud-ouest avec 2 millions de visiteurs par saison. Reportage : Antoine Estève