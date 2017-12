C'est officiel la France a passé les 66 millions d'habitants. Entre 2010 et 2015 la population s'est accrue d'1.5 million de personnes. Mais le pays connait de fortes disparités. Il y a un dynamisme des départements les plus urbanisés et la côte atlantique séduit de plus en plus. Comme en Gironde qui a gagné 100 000 habitants.