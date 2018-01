La grève des prisons repart de plus belle «

La grève des gardiens de prison reprend de plus belle ce matin, avec un blocage massif des centres pénitentiaires, après que les trois syndicats majoritaires UFAP-UNSA, CGT Pénitentiaire et FO, ont rejeté en bloc le projet d'accord négocié par le gouvernement et publié vendredi soir.La grève des gardiens de prison reprend de plus belle ce matin, avec un blocage massif des centres pénitenciaires, après que les trois syndicats majoritaires UFAP-UNSA, CGT Pénitenciaire et FO, ont rejeté en bloc le projet d'accord négocié par le gouvernement et publié vendredi soir.