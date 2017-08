La police dénonce les manques de moyens dans les commissariats «

Vétusté du matériel, manque de moyens : à l'initiative de deux fonctionnaires de police, des centaines de photos et de vidéos témoignant des conditions de travail parfois précaires des membres des forces de l'ordre ont été envoyées à l'Union des Policiers Nationaux (UPNI). Les forces de l'ordre réclament plus de moyens et de meilleures formations pour lutter contre le terrorisme. À l'appel de l'UPNI, un rassemblement est organisé le 16 septembre prochain.