La Rafle du Vel d'Hiv : Une gêne politique «

Entre le 16 et le 17 juillet, plus de 13 000 personnes, dont près d'un tiers étaient des enfants, ont été arrêtées, rassemblées au Vélodrome d'Hiver et déportées à Auschwitz. Moins d'une centaine en reviendront. Un héritage très lourd à porter pour les hommes politiques français jusqu'au célèbre discours de Jacques Chirac en 1995. Dimanche 16 juillet 2017, Emmanuel Macron accueillera Benjamin Netanyaou pour une cérémonie hommage.