Après 128 ans de règne sur la capitale, la Tour Eiffel va redorer son blason et se faire une grande beauté. Ascenseur, peinture, jardin, 2ème étage, tout va y passer. Au total trois cents millions d'euros de travaux sur 15 ans, pour mieux briller lors des JO 2024 et de l'exposition universelle de 2025. Le reportage d'Anne Maquignon, Constance Prieur et Lucie Nolingues