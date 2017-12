Lactalis retire 720 lots de lait infantile «

Le groupe Lactalis a annoncé jeudi le retrait, en France et à l'étranger, de 720 lots supplémentaires de laits infantiles et autres produits pour risque de contamination à la salmonelle, qui s'ajoutent à 625 lots déjà retirés ces deux dernières semaines.

"La décision a été prise d'étendre le retrait/rappel à l'ensemble des produits infantiles et nutritionnels fabriqués ou conditionnés dans notre site de Craon (Mayenne) depuis le 15 février 2017", a indiqué Lactalis dans un communiqué.

Le retrait concerne les "produits à marques Picot (poudres et céréales infantiles), Milumel (poudres et céréales infantiles) et Taranis (mélange d'acides aminés en poudre destinés au traitement de pathologies)", selon Lactalis.

"Nous savons désormais qu'une contamination dispersée s'est installée dans notre usine de Craon suite à des travaux réalisés courant 1er semestre 2017", a indiqué l'entreprise. L'opération concerne la France et l'international.

Le père d'une petite fille de 3 mois qui a consommé un des laits concernés et l'association UFC Que Choisir ont annoncé lundi des dépôts de plainte contre Lactalis dans le cadre de cette affaire.