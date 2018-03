Læticia Hallyday : l'héritage complet de Johnny lui revient «

Le testament est formel : à l'exception des biens immobiliers situés en France, l'entièreté du patrimoine de Johnny Hallyday revient à sa veuve Læticia. Le document, daté du 11 juillet 2014, révèle que le chanteur a constitué un trust, une structure destinée à loger ses biens immobiliers, financiers et artistiques pour verrouiller son héritage. Il prévoit également des dispositions concernant le maintien du train de vie de sa veuve, et l'éducation de ses deux plus jeunes filles. Les statuts confirment que le chanteur n'a pris aucune disposition concernant ses ainés David Hallyday et Laura Smet. Irrévocables selon la loi américaine, le document est contesté par les avocats des deux aînés, qui considèrent que seule la loi française doit s'appliquer. Autre problème, Læticia n'est que la bénéficiaire du patrimoine. La gestion doit être confiée à un trustee, autrement dit un administrateur. Problème, depuis le décès du chanteur, aucun administrateur n'a été désigné.