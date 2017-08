Rock en Seine... 15ème édition c'est parti...Jusqu'à dimanche, 75 groupes et artistes vont se succéder sur les scènes du festival...Au programme, Cypress Hill, PJ Harvey ou encore Franz Ferdinand... Et vous allez voir que cette année, les festivaliers vont devoir apprendre à danser entre les goûtes. Reportage Adrien DENIS et Océane Lerouge