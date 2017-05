L’appel de la dernière chance pour la droite ? «

L’Union de la droite et du centre publiera demain matin une tribune intitulée "Majorité pour la France". Tous les candidats LR et de UDI aux élections législatives sont invités à signer ce texte rédigé par François Baroin, Christian Jacob, Bernard Accoyer et Jean-Christophe Lagarde. On remarque l’absence de la signature d’Alain Juppé dont plusieurs proches sont pressentis au Gouvernement qui doit être annoncé demain.