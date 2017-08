Le Canal du Midi, fleuron du tourisme en Occitanie «

Le Canal du Midi est un des fleurons du tourisme en Occitanie. Chaque année près de 50.000 personnes naviguent à bord de l'un des 450 bateaux de location. Le tourisme fluvial est en plein essor. Quand on navigue sur le canal, un des plaisirs, c'est le passage des écluses. Les simples sont automatisées. Celles à plusieurs bassins, fonctionnent grâce aux éclusiers. Le Canal du Midi est patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1996, afin de préserver ce chef d'oeuvre de Pierre-Paul Riquet. Il a été creusé entre 1666 et 1680 et inauguré en 1681.