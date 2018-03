Le casse-tête des personnes handicapées pour se garer à Paris «

Après les fraudes aux cartes de stationnement se garer à Paris pour les personnes handicapées s'avère toujours très compliqué. Depuis le 1er janvier, les deux sociétés privées Streeteo et Moovia ont verbalisés injustement des personnes handicapées. Pour les associations, c'est surtout la malformation des agents qui est remise en cause. La mairie de Paris quant à elle promet d'encadrer les agents et de pénaliser financièrement les sociétés en cas d'erreurs leur part.