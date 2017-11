Le comédien Robert Hirsch est mort à 92 ans, annonce son producteur à l'AFP ce jeudi 16 novembre. L'acteur était une figure du théâtre français.

Un des derniers monstres sacrés du théâtre français vient de décéder. Le comédien Robert Hirsch est mort à l’âge de 92 ans ce jeudi à Paris. C’est le producteur de pièces, Francis Nani, directeur du théâtre du Palais-Royal qui a annoncé la nouvelle à l’AFP.

Robert Hirsch, qui disait ne jamais vouloir prendre sa retraite et avoir le théâtre pour "religion" était toujours à l’affiche ces dernières années. Il avait notamment rencontré un franc succès avec la pièce de Florian Zeller "Le Père". Il comptabilisait plus de 65 ans de carrière dont un quart à la Comédie- Française. Sociétaire depuis le 1er janvier 1952, Robert Hirsch avait interprété une soixantaine de rôles. Il avait également participé à plus d’une trentaine de pièces de théâtre hors Comédie-Française.

Robert Hirsch avait reçu plusieurs Molières et un César

L’artiste avait reçu six Molières, deux pour celui du meilleur comédien dans un second rôle, deux pour celui du meilleur comédien, le Molière du comédien dans un spectacle de théâtre privé en 2014 et un Molière d’honneur pour l’ensemble de sa carrière en 1992. Il était monté pour la dernière fois sur les planches en 2014 en interprétant le rôle d’André dans la pièce de Florian Zeller.

Le comédien s’était aussi illustré à la télévision et au cinéma. Il avait d’ailleurs remporté un César en 1990, celui du meilleur acteur dans un second rôle pour "Hiver 54, l’abbé Pierre". Robert Hirsch avait été élevé au rang de Commandeur des Arts et des Lettres le 5 décembre 2006.