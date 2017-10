Le métier de policier, un an après l'attaque de Viry-Châtillon «

Il y a un an, à la Grande Borne, une quinzaine de jeunes attaquaient deux voitures de police à coups de cocktails molotov. A l'intérieur, 4 policiers blessés, dont 2 grièvement. Cette semaine, CNEWS est allée à la rencontre d'un autre fonctionnaire de police, qui travaille sur ce quartier à cheval sur les communes de Grigny et de Viry-Chatillon depuis plusieurs années, pour comprendre comment il vit son métier aujourd'hui. Le reportage de Karima Benamrouche et Sandra Buisson