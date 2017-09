Il y a tout juste un an, un mur de 4 mètres de haut était édifié le long de la rocade menant au port de Calais. Objectif : empêcher les migrants de monter clandestinement dans les camions. Décrié par les associations, le mur est jugé peu efficace par les riverains et les entreprises du secteur. Le point avéc Marine Kijeck et Sami Sfaxi