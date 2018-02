Le paquebot géant "Symphony of the Seas" livré le 23 mars «

Effervescence à Saint-Nazaire où l'on construit le navire qui devrait devenir le plus gros paquebot du monde et subtiliser ainsi le titre à son sistership "l'Harmony of the seas" sorti du chantier naval en mai 2016. "L'harmony of the seas" c'est son nom, sera lui aussi propriété de la compagnie américaine RCCL, Royal Caribean Cruise Line. 362 mètres de long 66 mètres de large, il pourra embarquer jusqu'à 5500 passagers et plus de 2000 membres d'équipage. 16 ponts passagers, 24 ascenseurs, 20 restaurants, 1 casino, etc...c'est une petite ville sur l'eau avec même sa clinique et une cellule d'emprisonnement.... Prix minimal d'une croisière par personne et pour une semaine 900 euros. Mais certains paieront beaucoup plus car pour la 1ere fois il y aura à bord des suites de luxe. Reportage en plein chantier Chaillou et Decazes