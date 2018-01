Lactalis : le PDG promet d'indemniser les victimes «

Dans un entretien au Journal du Dimanche, Emmanuel Besnier, PDG de Lactalis, promet d'indemniser "toutes les familles qui ont subi un préjudice" en raison d'une contamination à la salmonelle de produits du géant français du lait.

"Plus de 12 millions de boîtes sont concernées", par leur retrait et 83 pays, a révélé Emmanuel Besnier, assurant que les distributeurs n'auront plus à trier. "Ils savent qu'il faut tout retirer des rayons". 35 enfants atteints de salmonellose ont été diagnostiqués en France après avoir consommé un lait ou un produit d'alimentation infantile de l'usine Lactalis incriminée, selon les derniers chiffres officiels au 9 janvier.