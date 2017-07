Le Père Hamel toujours dans les mémoires à Saint-Étienne-du-Rouvray «

Un an après le drame, Saint-Étienne-du-Rouvray ne l'a pas oublié. Le père Jacques Hamel est toujours très présent dans les esprits des habitants et notamment chez les fidèles de sa paroisse. Le 26 juillet 2016, ce prêtre catholique est égorgé dans son église près de Rouen. Son assassinat sera revendiqué par l'Etat islamique (EI). Reportage de Marie Aubazac et Florian Paume.