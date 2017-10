Le procès Fiona renvoyé en janvier 2018 «

Comme l'avait réclamé la défense après un incident d'audience, le renvoi du procès en appel de l'affaire Fiona a été ordonné pour janvier 2018.

La cour d'assises de Haute-Loire a ordonné, ce lundi 16 octobre, le renvoi du procès en appel de l'affaire Fiona en janvier 2018, comme l'avaient réclamé les avocats de la défense après un incident d'audience vendredi. Me Renaud Portejoie, qui défend Cécile Bourgeon, la mère de Fiona, et Me Mohamed Khanifar, avocat de Berkane Makhlouf, son beau-père, avaient quitté le procès vendredi après-midi, estimant que "leur probité" avait été "mise en cause" par une avocate de la partie civile, Me Marie Grimaud.