Le projet de loi asile-immigration voté à l'Assemblée par 228 voix contre 139 «

L'Assemblée nationale a adopté dimanche soir en première lecture le projet de loi "asile-immigration" par 228 voix contre 139 et 24 abstentions, au terme d'une semaine entière de débats enflammés et l'examen d'un millier d'amendements.

Le texte a été approuvé par la majorité LREM-Modem et le groupe UDI-Agir-Indépendants. Les Républicains et toute la gauche - socialistes, communistes et Insoumis - ont voté contre, tout comme les députés FN.

Le député La République en marche Jean-Michel Clément a annoncé dimanche soir qu'il quittait le groupe LREM après avoir voté contre le projet de loi asile-immigration, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. "Afin d'éviter que mon vote nourrisse quelques interprétations ambiguës ou farfelues, d'où qu'elles viennent, j'ai décidé de me mettre en congé du groupe parlementaire La République en Marche à compter de ce jour", a déclaré M. Clément (ex-PS) anticipant ainsi sa probable exclusion par le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale Richard Ferrand.

Défendu vigoureusement par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, ce projet de loi "pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie" vise à réduire à six mois, recours compris, contre onze aujourd'hui, l'instruction de la demande d'asile. Objectif affiché: faciliter à la fois l'expulsion des déboutés et l'accueil des acceptés.

La droite a dénoncé une "petite loi" d'une majorité "immigrationniste" alors qu'à l'inverse, la gauche et la frange contestataire de la majorité fustigeaient les deux mesures phare du texte: l'allongement de la durée maximale de rétention pour les immigrés en attente d'expulsion et la réduction du délai d'appel pour les déboutés.