Le Puy du Fou fête ses quarante ans «

Le Puy du Fou célèbre vendredi en grande pompe ses 40 ans, lors d'une fête organisée sur son site des Epesses (Vendée) où sont attendus 14.000 invités, au moment où le deuxième parc à thème de France développe divers projets dans l'hexagone et à l'étranger. "Quarante ans, c'est le bel âge, c'est un âge qui permet d'avoir accumulé une certaine expérience, mais qui est aussi plein de promesses", a déclaré à l'AFP son président Nicolas de Villiers. Les responsables du parc ont invité la Patrouille de France ou encore l'Orchestre symphonique de Prague. Deux nouveaux spectacles doivent aussi être inaugurés, ainsi que deux restaurants et un nouvel hôtel de près de 450 lits, La Citadelle. L'an dernier, le chiffre d'affaires a doublé en 5 ans pour atteindre 100,8 millions d'euros. 2,2 millions de visiteurs ont été enregistrés, un million de plus qu'il y a 10 ans, le plaçant au deuxième rang des parcs les plus fréquentés de France derrière Dysneyland Paris