Dans un rapport offensif sur l'avenir de l'Assurance maladie, la Cour des comptes s'est attaqué mercredi à la liberté d'installation et aux rémunérations, réclame plus de contrôles, veut obliger les médecins à étendre leurs horaires d'ouverture et prendre en charge les urgences. Les détails avec Sami Sfaxi, Vincent Fahandezh et Jean-Laurent Costantini.