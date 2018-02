Le renouveau de l’Armagnac «

Comment faire renaître une appellation qui a quasiment disparu des grandes campagnes de communication ? C'est le pari de jeunes entrepreneurs de l'Armagnac, dans les Landes. Ils veulent profiter du salon de l'agriculture pour faire connaître leur eau-de-vie. Leur slogan devrait faire parler de lui : « Armagnac is Back ». Nous sommes allés à leur rencontre dans un lieu sublime, perché dans les magnifiques coteaux de Gascogne. Nous avons pu y visiter un caveau exceptionnel et secret ... qui n?a pas changé depuis plus de 200 ans. Reportage Antoine Estève et Jérôme Rampnoux.