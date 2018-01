Aux portes de l'Italie dans le Queyras dans la station village d'Abriés on se prépare à l'arrivée du "retour de l'Est" un phénomène météo spectaculaire accompagné de fortes chutes de neige. Attendu ce lundi ce retour de l'Est s'annonce exceptionnel. Deux mètres de neiges sont attendus selon les prévisions météo.