Le retour du "Made in France" «

Le made in France et le savoir-faire hexagonal, les politiques les mettent en avant depuis quelques années. Avec cette promotion et grâce à internet, des petites entreprises françaises cartonnent aujourd'hui après plusieurs années de galère. L'usine Broussaud collabore avec une cinquantaine de marques dont le "Slip français". Preuve en image dans une petite commune de 600 habitants. Reportage Qin Sun et Jerôme Rampnoux.