Le savon de Marseille reprend du service «

Née en 1894 dans les quartiers nord de Marseille (Bouches-du-Rhône), la Savonnerie du Midi remet à neuf ses installations pour profiter du retour en grâce du savon de Marseille traditionnel auprès des consommateurs français et étrangers. Le chantier, évalué à 1,5 million d?euros, vise principalement à accroître sa capacité de production et à valoriser son histoire et ses gammes. Le projet est conduit sous l?impulsion du groupe familial Prodef (produits d?entretien français), propriétaire de l?entreprise marseillaise depuis l?été 2013 (25 millions d?euros de chiffre d?affaires, 120 salariés).