Plus de 3.000 hectares partis lundi en fumée, 15 policiers et 4 pompiers blessés: des incendies dont l'origine n'est pas connue, se poursuivaient mardi en Corse et dans le Sud-Est de la France, particulièrement dans le Var, balayé par des vents violents pour la deuxième journée consécutive. La France a sollicité deux avions Canadair dans le cadre de l'aide européenne pour venir à bout de ces feux.